В Пенсионном фонде напомнили об условиях получения пенсии

В Пенсионном Фонде России напомнили об условиях получения пенсии в 2022 году. Так, право на страховую пенсию будет у женщин с 56,5 лет и мужчин с 61,5 года, заявила агентству «Прайм» заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.

По ее словам, для получения пенсии по старости нужно не только достичь установленного возраста, но и иметь необходимый стаж и определенную величину индивидуального пенсионного коэффициента. Если их будет не хватать, то пенсия отодвинется на необходимый для соблюдения всех условий срок. Если не получится достичь их в течение пяти лет, то гражданину будет назначена социальная пенсия, сообщила Тарасова.

Ранее депутаты предложили установить пенсионерам предновогоднюю выплату в размере получаемой пенсии. Один из авторов документа, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, заявил, что эта выплата поможет пенсионерам достойно отметить Новый год и не залезать в долги по кредитам для покупки подарков.