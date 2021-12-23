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В Пенсионном фонде напомнили об условиях получения пенсии

ПФР: для пенсии по старости женщинам и мужчинам нужно достичь 56,5 лет и 61,5 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Пенсионном Фонде России напомнили об условиях получения пенсии в 2022 году. Так, право на страховую пенсию будет у женщин с 56,5 лет и мужчин с 61,5 года, заявила агентству «Прайм» заместитель управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.

По ее словам, для получения пенсии по старости нужно не только достичь установленного возраста, но и иметь необходимый стаж и определенную величину индивидуального пенсионного коэффициента. Если их будет не хватать, то пенсия отодвинется на необходимый для соблюдения всех условий срок. Если не получится достичь их в течение пяти лет, то гражданину будет назначена социальная пенсия, сообщила Тарасова.

Ранее депутаты предложили установить пенсионерам предновогоднюю выплату в размере получаемой пенсии. Один из авторов документа, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, заявил, что эта выплата поможет пенсионерам достойно отметить Новый год и не залезать в долги по кредитам для покупки подарков.

Марина Совина
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