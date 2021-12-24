Подсчитана необходимая для индексации пенсий в России сумма

Для индексации страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции необходимо дополнительное финансирование в размере 150–200 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 24 декабря, пишут «Известия».

Как подсчитало издание, дополнительные затраты на индексацию пенсий в следующем году составят как минимум 154 миллиарда рублей, исходя из инфляции 8,22 процента. Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов назвал сумму дополнительных ассигнований 150–160 миллиардов рублей, а главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах оценил их в 150–170 миллиардов.

В то же время аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин считает, что при инфляции 8,5 процента дополнительное финансирование должно составить не менее 212,7 миллиарда рублей. При этом указанные цифры не затрагивают военные пенсии.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов пояснил изданию, что возможны различные варианты повышения уровня пенсионного обеспечения, но наиболее логичным из них выглядит механизм компенсаций «задним числом». Так, с января пенсии проиндексируют на 5,9 процента, как предусмотрено законом и заложено в бюджете. Он предположил, что после этого закон о страховых пенсиях может быть скорректирован так, чтобы довести индекс до уровня фактической инфляции с обязательной компенсацией недополученной части.

Парламентарий ожидает, что поправки в бюджет Пенсионного фонда могут быть внесены весной. Кроме того, Нилов не исключил возможность единовременных компенсационных выплат, однако, по его словам, это противоречило бы закону, закрепляющему ежегодную индексацию не ниже уровня инфляции.

В четверг, 23 декабря, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. По словам главы государства, правительство сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий. Он также пообещал, что в 2022 году будут приняты решения по пенсиям силовому блоку, чтобы выровнять доходы тех, кто работает в правоохранительных органах и в силовых структурах в целом.