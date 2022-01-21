Россиян предупредили о мошенничестве со свадьбами

В Москве появилась новая схема мошенничества, в рамках которой злоумышленники продают в интернете красивые даты для регистрации брака. Эксперты связывают эту активности с высоким спросом на праздники в феврале и призывают не верить подобным объявлениям, пишут «Известия».

Столичное управление ЗАГС заявило, даты бракосочетания невозможно забронировать для других людей. Поэтому россиян призвали не верить мошенникам, продающим подобные услуги. Особым спросом на свадьбы пользуются такие даты, как 14 и 22 февраля. Однако самой популярной остается «зеркальная» — 22.02.2022. На нее отделы ЗАГС Москвы открыли 100 дополнительных мест.

«Процесс бронирования даты основывается на персонализированной подаче заявления о заключении брака, где указываются все данные жениха и невесты. Посетить отдел ЗАГС и поменять заявителей в заявлении по российскому законодательству невозможно», — предупредили работники управления.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин отметил, что действия мошенников можно назвать новыми в своей области, поскольку в судебной практике такие случаи до сих пор не встречались.

«Сама по себе схема может быть простая: предлагается номер банковской карты для осуществления перевода либо следует предложение о создании электронного кошелька. Для того чтобы понять, носит ли предложение противоправный характер, надо прежде всего выяснить, существует ли официальная возможность получить услугу в желаемую дату», — объяснил эксперт.

Ранее россиянам назвали способ вычислить похоронного мошенника. Их основной характеристикой служит неожиданное и быстрое прибытие к родственникам после сообщения о смерти близкого.