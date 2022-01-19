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Назван способ вычислить похоронного мошенника

«Известия»: похоронные мошенники появляются уже через 15–20 минут после сообщения о смерти

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Основным признаком похоронных мошенников является их неожиданное и быстрое прибытие к родственникам после сообщения о смерти человека. Об этом «Известиям» рассказала юрист Венера Шайдуллина.

Она уточнила, что зачастую черные ритуальщики могут появиться уже через 15–20 минут после сообщения о факте смерти. Также характерной чертой мошенников является отсутствие договора об оказании услуг и чеков за их оплату.

Адвокат Юлиана Трояновская добавила, что мошенники почти всегда торопят клиента и навязывают свои услуги. При этом они подталкивают человека к быстрому принятию решения, обещая скидки и выгодные предложения. В результате часты случаи, когда злоумышленники берут у клиента деньги и исчезают в расчете на то ,что родственник умершего будет занят организацией похорон, а не оперативными попытками вернуть средства через полицию или суд.

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17 января в России предложили ввести новую статью в Уголовный кодекс за мошенничество в сфере ритуальных услуг. Автор инициативы, глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, объяснил, что законодательство в области погребения и похоронного дела гарантирует россиянам бесплатное получение целого ряда услуг и действий, связанных с погребением умерших родственников. Однако, отмечает он, в СМИ регулярно появляются сообщения об очередных мошенниках — работниках ритуальных агентств, моргов или кладбищ — которые пытаются воспользоваться тяжелым психологическим состоянием и горем людей, навязывая им продажу положенных по закону бесплатных участков на кладбище или другие незаконные поборы.

Ранее руководитель Национального центра развития похоронного дела Павел Уланов призвал не доверять оперативным звонкам из ритуальных агентств сразу после кончины близкого. По его словам, если фирмы в области ритуальных услуг проявили инициативу и первыми позвонили родственникам скончавшегося человека, то информацию об умершем продали. «То есть из-за этого ваш чек будет на 20-30 тысяч дороже», — предостерег эксперт. Уланов добавил, что торговля информацией — это «бич» похоронной отрасли с момента распада СССР, в которой могут быть задействованы и полиция, и врачи, и служба трупоперевозки.

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Марина Совина
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