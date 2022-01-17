В России предложили ввести новую уголовную статью

Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. Соответствующее письмо направлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом пишет RT со ссылкой на копию документа.

Как отметил в письме Орлов, законодательство в области погребения и похоронного дела гарантирует россиянам бесплатное получение целого ряда услуг и действий, связанных с погребением умерших родственников. Однако, отмечает он, в СМИ регулярно появляются сообщения об очередных мошенниках — работниках ритуальных агентств, моргов или кладбищ — которые пытаются воспользоваться тяжелым психологическим состоянием и горем людей, навязывая им продажу положенных по закону бесплатных участков на кладбище или другие незаконные поборы.

Орлов предлагает Матвиенко рассмотреть возможность введения в Уголовном кодексе РФ новой статьи «Мошенничество в сфере ритуальных услуг». Данное преступление следует наказывать штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет за хищение или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере — с суммой ущерба более 250 тысяч рублей — Орлов предлагает штрафовать на сумму до одного миллиона рублей либо лишать свободы на срок до восьми лет.

По мнению юриста Вадима Ткаченко, вводить отдельную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг нецелесообразно, поскольку санкция основной статьи за мошенничество уже позволяет назначить довольно строгое наказание за подобные действия, а доказывается совершение этого преступления теми же способами.

Ранее глава Национального центра развития похоронного дела Павел Уланов призвал не доверять оперативным звонкам из ритуальных агентств сразу после кончины близкого. Эксперт объяснил, что в таком случае, скорее всего, действуют «похоронные» мошенники. По словам Уланова, если фирмы в области ритуальных услуг проявили инициативу и первыми позвонили родственникам скончавшегося человека, то информацию об умершем продали.