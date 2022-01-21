Популярный блогер-гей снялся в образе Барби и вызвал споры в сети

Популярный американский блогер Бретман Рок, который позиционирует себя как гей, принял участие в фотосессии в образе Барби и вызвал споры в сети. Соответствующие фото появились на его странице в Instagram.

23-летнего мужчину засняли в нескольких образах из новой коллекции модного дома Balmain под названием Balmain x Barbie. Так, на первом снимке он позирует с собранными в хвост волосами в кроп-топе и мини-юбке из твидовой ткани цвета фуксия. На других кадрах Рок запечатлен в нежно-розовых атласных брюках и плаще нараспашку. При этом на его лицо нанесен макияж под цвет наряда.

Публикация набрала больше миллиона лайков. Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид блогера в комментариях. Одни выразили свое возмущение. «Что с вами не так?», «Это парень или девушка?», «Какого черта происходит с этим поколением», «Барби уже не та», «Просто нелепо», — негодовали они.

Другие, напротив, сочли фотосессию удачной и похвалили мужчину. «Ты сделал Барби горячее, чем когда-либо!», «Вау, это потрясающе!», «Самый очаровательный! Это легендарно», «Ты выглядишь сногсшибательно!», «Это лучшее, что я видела за последнее время», — восхищались фанаты.

В октябре 2021 года Playboy впервые снял для обложки гея в корсете и на каблуках. Популярного американского блогера Бретмана Рока запечатлели в полный рост в наряде черного цвета. На нем — оголяющий грудь корсет, колготки со стрелками, а также туфли на высоких каблуках. «Покойся с миром, Playboy. Отписываюсь», — писали юзеры в комментариях.