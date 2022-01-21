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Назван способ отличить звонок из банка от мошеннического

Экономист Минфина Дайнеко: банки общаются с клиентами в сети и звонят в пяти ситуациях

Фото: Pixabay

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что достаточно просто определить, кто звонит с незнакомого номера — мошенник или сотрудник банка. Она рассказала, как это сделать, в интервью «Российской газете».

Дайнеко назвала способ отличить звонок из банка от мошеннического: по ее словам, кредитные организации обычно общаются с клиентами в сети и связываются с ними по телефону в пяти ситуациях. В частности, при проведении социального опроса, однако в этом случае у россиян не пытаются узнать персональную информацию.

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Банки также лично звонят гражданам, если они оставили заявку на кредит. В этом случае кредитная организация уточняет размер доходов клиента или уточняет его стаж работы. Кроме того, банки обращаются к россиянам при продвижении своих услуг, а также при подтверждении информации после блокировки карты. Эту схему используют и мошенники, поэтому на нее следует обратить особое внимание, призвала экономист.

«Настоящий сотрудник банка будет звонить только после того, как карту клиента заблокировали», — подчеркнула Дайнеко.

Клиентам также поступают звонки от кредитных организаций, когда они россияне сами обратились с жалобой на аферу. Чтобы убедиться в достоверности диалога, можно прервать его и самостоятельно перезвонить в банк. Кроме того, следует помнить, что организации присылают официальные документы только на почту или в онлайн-приложение на смартфоне.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве со свадьбами. Управление ЗАГС Москвы заявило, что злоумышленники стали продавать красивые даты для бракосочетания.

Марина Совина
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