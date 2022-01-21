Ныряльщица обнаружила лишенное внутренних органов существо во время погружения

У берегов Саймонстауна, ЮАР, во время погружения дайвер обнаружила странное прозрачное существо, похожее на угря. Об этом сообщает Daily Mail.

Ныряльщице Эми Уэйнман удалось запечатлеть момент встречи с существом на видео. На кадрах видно, как лишенное внутренних органов прозрачное создание движется в воде. «Когда я впервые увидела его, оно было похоже на плавающий пластик. Но потом оно начало двигаться и стало похоже на танцующую прозрачную ленту», — отметила она.

Некоторые эксперты предположили, что Уэйнман встретила лептоцефала — личинку взрослого угря. Особое название для личинки объясняется тем, что она настолько отличается от взрослого угря, что одно время считалась отдельным видом рыб.

Ранее сообщалось, что у берегов Калифорнии сфотографирована редчайшая рыба с прозрачной головой. На полученных кадрах глаза рыбы светятся ярко-зеленым светом.