Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Ныряльщица обнаружила лишенное внутренних органов существо во время погружения

Дайвер встретила странное прозрачное существо у берегов ЮАР

У берегов Саймонстауна, ЮАР, во время погружения дайвер обнаружила странное прозрачное существо, похожее на угря. Об этом сообщает Daily Mail.

Ныряльщице Эми Уэйнман удалось запечатлеть момент встречи с существом на видео. На кадрах видно, как лишенное внутренних органов прозрачное создание движется в воде. «Когда я впервые увидела его, оно было похоже на плавающий пластик. Но потом оно начало двигаться и стало похоже на танцующую прозрачную ленту», — отметила она.

Некоторые эксперты предположили, что Уэйнман встретила лептоцефала — личинку взрослого угря. Особое название для личинки объясняется тем, что она настолько отличается от взрослого угря, что одно время считалась отдельным видом рыб.

Ранее сообщалось, что у берегов Калифорнии сфотографирована редчайшая рыба с прозрачной головой. На полученных кадрах глаза рыбы светятся ярко-зеленым светом.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Участник перезахоронения Сталина назвал условие выноса тела Ленина из Мавзолея
Лавров ответил Блинкену на упреки в сторону Казахстана
Лавров рассказал о зонах влияния НАТО в Восточной Европе
Лавров рассказал о желании опубликовать ответы США по гарантиям безопасности
Популярная соцсеть начала тестировать платные подпискки
Дочь Федосеевой-Шукшиной переселила мать в пансионат по примеру семьи Куравлевых
Звезда «Секса в большом городе» порадовалась удалению сцены с Крисом Нотом
Лукашенко «рубил дрова» и «бегал на лыжах» после заражения омикрон-штаммом
Полная блогерша купила одежду в интернет-магазине и возмутилась после примерки
Продавец московского рынка растлевал детей подруги
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter