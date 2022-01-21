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Экономика

Украине предложили кредит на реформы в 100 миллионов долларов

Канада предложила Украине кредит в 120 млн канадских долларов на поддержку экономики

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Оттава предложила Киеву кредит на сумму в 120 миллионов канадских долларов (почти 100 миллионов долларов США), который должен пойти на поддержку экономики Украины и реформы госуправления, говорится на сайте министерства иностранных дел Канады.

Чиновники обеих стран уже обсуждают потенциальные условия займа, уточняется в сообщении. С заявлением о кредите выступили глава МИД Мелани Жоли и министр международного развития Харджит Саджан.

Поддержка, по замыслу Канады, должна помочь экономике Украины на фоне «агрессивных попыток» России ее дестабилизировать. Оттава также призвала Москву к диалогу и деэскалации.

В 2014 и 2015 годах Канада уже предоставляла Украине кредит на сотни миллионов долларов, также направленный на экономическое восстановление и развитие. Долг вернули вовремя в 2020 году.

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Платон Щукин
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