Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка сделала окрашивание за 20 тысяч рублей и осталась с сожженными волосами

TikTok-блогерша сходила в салон красоты и осталась с неравномерно окрашенными волосами

Кадр: @ashambles / TikTok

Жительница Австралии сделала окрашивание волос в салоне красоты за десятки тысяч рублей и поделилась неудачным результатом. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенном в сети видео Эми (Aamie) объяснила, что захотела сделать мелирование и окрасить пряди в рыжий цвет и отправилась в местный салон красоты. Девушка отметила, что пять раз показала мастеру пример прически, которую хотела получить в результате. По ее словам, она заплатила парикмахеру за работу 250 долларов (20 тысяч рублей).

Материалы по теме:
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января

На финальных кадрах блогерша продемонстрировала неудачный результат процедуры. На прикрепленных фото видно, что ее пряди окрашены неравномерно, а краска легла на волосы пятнами. Помимо этого, мастер передержал средство на локонах дольше, чем необходимо, и тем самым сжег волосы клиентки. По этой причине они обломились на концах.

Ролик стал вирусным и набрал 533,5 тысячи просмотров и 28,9 тысячи лайков. Пользователи сети прокомментировали результат работы мастера в комментариях под постом. «Она могла бы сразу сказать, что не сможет сделать такое окрашивание. Зачем было тратить твое время и портить волосы», «Я бы больше никогда не вернулась в этот салон», «Боже, я ненавижу таких парикмахеров, которые не могут признать, что им что-то не под силу», «Милая, мне очень жаль, что это произошло с тобой! Не отчаивайся, волосы отрастут», «Ужасное непрофессиональное поведение мастера», — писали они.

Австралийка заверила, что парикмахер извинилась и вернула ей деньги за окрашивание.

Ранее в январе девушка покрасилась в домашних условиях и осталась с «бахромой» вместо челки. Сиенна Оливер хотела обесцветить и вновь покрасить отросшие корни прядей, которые расположены у лица. Известно, что ранее они были заплетены в косички в африканском стиле с использованием искусственных волос. Однако, по словам блогерши, в процессе окрашивания косички пришлось удалить, из-за чего на ее висках осталась «бахрома» вместо челки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Бывший чеченский судья восстановил хронологию похищения его жены силовиками
Девушка сделала окрашивание за 20 тысяч рублей и осталась с сожженными волосами
Российский иммунолог назвал первый признак омикрона у детей
Адель расплакалась после отмены концерта из-за коронавируса
Украинская разведка заявила о переброске российских танков в Донбасс
Курс рубля упал на фоне переговоров с США
В Румынии раскритиковали Лаврова за слова о необходимости вывести оттуда НАТО
Самоизоляцию при заражении омикрон-штаммом сочли бессмысленной
Врачи рассказали о симптомах заражения омикрон-штаммом у детей
Президент Туркмении послушал торжественную песнь и назвал курицу сокровищем
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter