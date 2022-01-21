Девушка сделала окрашивание за 20 тысяч рублей и осталась с сожженными волосами

Жительница Австралии сделала окрашивание волос в салоне красоты за десятки тысяч рублей и поделилась неудачным результатом. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенном в сети видео Эми (Aamie) объяснила, что захотела сделать мелирование и окрасить пряди в рыжий цвет и отправилась в местный салон красоты. Девушка отметила, что пять раз показала мастеру пример прически, которую хотела получить в результате. По ее словам, она заплатила парикмахеру за работу 250 долларов (20 тысяч рублей).

На финальных кадрах блогерша продемонстрировала неудачный результат процедуры. На прикрепленных фото видно, что ее пряди окрашены неравномерно, а краска легла на волосы пятнами. Помимо этого, мастер передержал средство на локонах дольше, чем необходимо, и тем самым сжег волосы клиентки. По этой причине они обломились на концах.

Ролик стал вирусным и набрал 533,5 тысячи просмотров и 28,9 тысячи лайков. Пользователи сети прокомментировали результат работы мастера в комментариях под постом. «Она могла бы сразу сказать, что не сможет сделать такое окрашивание. Зачем было тратить твое время и портить волосы», «Я бы больше никогда не вернулась в этот салон», «Боже, я ненавижу таких парикмахеров, которые не могут признать, что им что-то не под силу», «Милая, мне очень жаль, что это произошло с тобой! Не отчаивайся, волосы отрастут», «Ужасное непрофессиональное поведение мастера», — писали они.

Австралийка заверила, что парикмахер извинилась и вернула ей деньги за окрашивание.

Ранее в январе девушка покрасилась в домашних условиях и осталась с «бахромой» вместо челки. Сиенна Оливер хотела обесцветить и вновь покрасить отросшие корни прядей, которые расположены у лица. Известно, что ранее они были заплетены в косички в африканском стиле с использованием искусственных волос. Однако, по словам блогерши, в процессе окрашивания косички пришлось удалить, из-за чего на ее висках осталась «бахрома» вместо челки.