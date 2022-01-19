Девушка покрасилась в домашних условиях и осталась с «бахромой» вместо челки

Девушка показала результат неудачного окрашивания волос в домашних условиях и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети Сиенна Оливер (Sienna Oliver) разместила ролик, в котором рассказала об инциденте, случившемся во время самостоятельной процедуры. Девушка хотела обесцветить и вновь покрасить отросшие корни прядей, которые расположены у лица. Известно, что ранее они были заплетены в косички в африканском стиле с использованием искусственных волос.

Однако, по словам блогерши, в процессе окрашивания косички пришлось удалить, из-за чего на ее висках осталась «бахрома» вместо челки. В подписи к видео, которое стало вирусным и набрало почти три миллиона просмотров, Оливер сравнила себя с «сумасшедшим пингвином».

Публикация рассмешила зрителей, о чем они принялись писать в комментариях. «Ты очаровательна!», «Не могу перестать смеяться», «Этот ролик сделал мой день», «Выглядит прикольно!», «Боже, это смешно и мило одновременно», — высказывались они.

В августе 2021 года другая девушка обесцветила волосы и осталась с «бахромой» на голове. Пользовательница TikTok с розовыми локонами хотела обесцветить и вновь закрасить отросшие корни волос. Однако после первого этапа окрашивания небольшая прядь на макушке оторвалась, из-за чего на этом участке головы образовалась «бахрома».