Россиянам назвали напиток для борьбы с раком

Перед сном полезно пить иван-чай, заявила врач-диетолог Ирина Рыль, пишет РИА Новости.

По словам врача, этот напиток — кладезь полезных веществ. «Витамина С в нем в пять-шесть раз больше, чем в цитрусовых. Витамины группы В, железо, медь, фосфор, калий, кальций — неполный перечень полезных веществ, содержащихся в иван-чае», — назвала россиянам специалист. Она напомнила, что в нем нет кофеина, который присутствует в обычном чае. По этой причине иван-чай можно пить в любых количествах. Рыль посоветовала пить иван-чай для хорошего сна.

Он успокаивает и имеет легкий снотворный эффект, отметила она. Напиток способен нормализовать уровень холестерина, благотворно влияет на обмен липидов и гормональную систему. Из-за пользы для работы предстательной железы иван-чай иногда называют «мужской травой». Кроме того, содержащийся в иван-чае ханерол противостоит раку — развитию новообразований в мужских органах. Этим растением лечат аденому, простатит.

Рыль напомнила, что иван-чай помогает усвоению железа и содержит его в своем составе, он полезен для пациентов с анемией.

Врачи также рекомендуют иван-чай беременным при токсикозе. «Как любую лечебную траву, его нельзя принимать более четырех недель. Если вы ежедневно пьете этот чай, следует делать трех-четырех-недельные перерывы», — предупредила эксперт.

Ранее стало известно, что в иван-чае есть высокоэффективный пигмент, относящийся к группе меланинов, которые защищают от воздействия солнечных лучей и радиации.