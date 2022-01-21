Названы два продукта для борьбы с возрастным ухудшением зрения

Британский специалист по коррекции зрения Найджел Бест назвал два продукта, которые помогают в борьбе с возрастным ухудшением зрения. Его рекомендации цитирует издание Daily Mirror.

По мнению эксперта, для этой цели могут быть полезны киви и стручковый перец. Это, в частности, связано с тем, что они содержат пигменты зеаксантин и лютеин, необходимые сетчатке глаза. Бест утверждает, что три порции киви в день существенно уменьшают риск возрастных проблем со зрением.

Кроме того, и киви, и перец содержат витамин С. «Причина, по которой он так важен, заключается в том, что этот витамин способствует синтезу коллагена — белка, который участвует в формировании структуры глаз», — объясняет Бест.

По его словам, в стручковом перце на каждую калорию приходится особенно большое количество витамина C. Он советует есть его сырым, чтобы избежать потери питательных качеств после термической обработки.

Ранее сообщалось, что диетологи назвали шпинат продуктом, который может положительно влиять на зрение и здоровье костей. Подобными свойствами обладает и зеленый чай, также предупреждающий возникновение проблем с сердцем и сахарного диабета второго типа.