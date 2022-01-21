Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Названы два продукта для борьбы с возрастным ухудшением зрения

Daily Mirror: киви и стручковый перец уменьшают риск проблем со зрением

Фото: Vije Vijendranath / Unsplash

Британский специалист по коррекции зрения Найджел Бест назвал два продукта, которые помогают в борьбе с возрастным ухудшением зрения. Его рекомендации цитирует издание Daily Mirror.

По мнению эксперта, для этой цели могут быть полезны киви и стручковый перец. Это, в частности, связано с тем, что они содержат пигменты зеаксантин и лютеин, необходимые сетчатке глаза. Бест утверждает, что три порции киви в день существенно уменьшают риск возрастных проблем со зрением.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

Кроме того, и киви, и перец содержат витамин С. «Причина, по которой он так важен, заключается в том, что этот витамин способствует синтезу коллагена — белка, который участвует в формировании структуры глаз», — объясняет Бест.

По его словам, в стручковом перце на каждую калорию приходится особенно большое количество витамина C. Он советует есть его сырым, чтобы избежать потери питательных качеств после термической обработки.

Ранее сообщалось, что диетологи назвали шпинат продуктом, который может положительно влиять на зрение и здоровье костей. Подобными свойствами обладает и зеленый чай, также предупреждающий возникновение проблем с сердцем и сахарного диабета второго типа.

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Власти Петербурга запретили диспансеризацию из-за ситуации с COVID-19
Лукашенко назвал условие отмены референдума по изменению Конституции
Непривитых россиян предупредили о негативных последствиях из-за омикрона
Соловьев отреагировал на включение в проект санкций США
В Кремле прокомментировали приглашение Анкарой Путина и Зеленского на переговоры
Популярный комик с ТНТ высмеял предложение о запрете в России криптовалюты
Названа доля полностью отказавшихся от наличных россиян
Лукашенко прокомментировал отчет ИКАО о посадке самолета Ryanair
Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года
Окрашивание волос из 2000-х вновь вернулось в моду благодаря знаменитостям
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter