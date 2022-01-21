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ФМБА подало заявку на регистрацию новой вакцины от коронавируса

ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против СOVID-19 «Конвасэл»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подало заявку на регистрацию новой вакцины от коронавируса «Конвасэл». Об свидетельствуют данные, опубликованные на сайте государственного реестра лекарственных средств.

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12 января

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что новый препарат может быть зарегистрирован до конца первого квартала 2022 года. По ее словам, ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19. По словам Скворцовой, созданный на базе института цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким».

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

По данным оперштаба на 21 января, в стране за сутки зарегистрировано 49 513 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 10 987 774.

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Евгения Куликова
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