Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подало заявку на регистрацию новой вакцины от коронавируса «Конвасэл». Об свидетельствуют данные, опубликованные на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что новый препарат может быть зарегистрирован до конца первого квартала 2022 года. По ее словам, ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19. По словам Скворцовой, созданный на базе института цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким».

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

По данным оперштаба на 21 января, в стране за сутки зарегистрировано 49 513 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 10 987 774.