Американцы рассказали о шоке и удивлении во время поездок в Россию

Иностранные пользователи Reddit рассказали, что вызывало шок во время поездок в Россию. Их комментарии были опубликованы в сабреддите AskARussian.

Пользователь hockeyloogy признался, что его поразили трубы, торчащие из стен в ванных комнатах. Лишь потом он узнал, что в России их используют для того, чтобы сушить полотенца. Еще одной особенностью России, давшей ему повод для удивления, были российские санатории. Он провел в одном из них две недели и не мог поверить, насколько там все дешево.

Для пользователя ChunkySoup93 стало неожиданностью, что в России непопулярны сухие завтраки. Прежде он был уверен, что их едят везде. Кроме того, американца впечатлило спокойствие и расслабленность петербургских водителей. «Возможно, в Москве иначе, но в Петербурге мне казалось, что за рулем все безумны, — вспоминает он. — Но после нескольких поездок на автомобиле понял, что они просто меньше напрягаются».

Пользователь ewigedunkelheit17 удивился тому, насколько московские кассиры не любят крупные купюры. По его словам, в некоторых случаях они просто отказывались брать деньги, чтобы не искать сдачу. «Вероятно, в США такое тоже может случиться, но это определенно не обычное дело», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что эквадорец Габриэль Гуэрра, переехавший в Санкт-Петербург, рассказал «Ленте.ру» о своих впечатлениях. По его мнению, в России намного больше порядка, вежливости и уважения со стороны людей, чем у него на родине.