Переехавший в Россию иностранец рассказал об удивившем его поведении россиян

Эквадорец Габриэль Гуэрра, переехавший из столицы страны Кито в Санкт-Петербург, рассказал «Ленте.ру» об удивившем его поведении россиян.

«Здесь намного больше порядка, вежливости и уважения со стороны людей, чем в моей стране. Возьмем, к примеру, транспорт — тут нельзя просто сказать "высади меня тут!" Обязательно нужно дождаться, пока водитель доедет до остановки, и только тогда он тебя высадит. У нас ментальность совершенно другая — сказал "выхожу!", и тебе тут же остановили. Опять же, все переходят улицу по пешеходному переходу, не то что у нас», — сказал Гуэрра.

По его мнению, в России больше уважают женщин и они «могут одеваться так, как хотят, и не ожидать, что их тут же начнут оскорблять».

Гуэрра также обратил отдельное внимание на архитектуру Петербурга, которая, по его мнению, выглядит прекрасно и зимой, и летом.

«И я заметил, что в Петербурге люди существенно больше интересуются культурой вообще и музыкой, чем в моем родном Кито. Например, стоит мне заговорить с петербуржцем о каком-нибудь музыканте или группе, и он тут же подхватывает: "Да, я слышал о них!" У многих моих нынешних коллег есть музыкальное образование, их интересуют не только естественные науки. Это меня действительно удивило», — сказал он.

Эквадорец отметил, что для него большим минусом оказалась погода в России, так как ему не хватает солнечного света зимой.