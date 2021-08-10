Переехавшая за границу россиянка назвала восхищающее иностранцев русское умение

Переехавшая в Китай россиянка назвала восхищающее местных русское умение. О своей жизни за границей она рассказала «Ленте.ру».

Анна Кузина впервые попала в Китай на стажировку во время учебы в университете. Она влюбилась в страну и иностранцев, поэтому решила вернуться туда во что бы то ни стало. Для этого девушка долго готовилась и стала чемпионкой мира по китайскому языку, что позволило ей бесплатно учиться в стране мечты в любом вузе. После учебы Кузина нашла работу в Китае.

Россиянка отметила, что у китайцев много стереотипов о русских. «Здесь еще с 90-х считают, что в России мало овощей, что мы любим хлеб и картошку, что русский шоколад самый вкусный, и что русские люди умеют расслабляться», — рассказала она. По словам Кузиной, таксисты любят поболтать о Путине, которого считают «крутым и красивым», и о русских девушках, которые также удивляют их своей красотой.

Однако больше всего, как утверждает россиянка, китайцев восхищает умение русских пить: «В Китае умение пить вызывает именно восхищение. Они считают, что русские — очень сильный народ, волевой, боевой. Скажут, как отрежут, еще и выпить умеют. Для них это проявление силы, мощи».

Также Кузина рассказала, что была очень удивлена, когда узнала, что китайцы очень любят петь в караоке «Подмосковные вечера» и «Катюшу».

Сложнее всего ей оказалось привыкнуть к привычке местных фотографироваться с иностранцами и их детьми. Однако россиянка добавила, что понимает, что китайцы «делают это только из добрых побуждений».

Ранее россиянка, переехавшая в Португалию из Сибири, рассказала, как местные относятся к русским. По ее словам, португальцы очень приветливы и считают всех русскоговорящих русскими.