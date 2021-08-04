Переехавший за границу россиянин рассказал об ожидавших его детей проблемах

Россиянин, перебравшийся за границу вместе с семьей, рассказал о проблемах, с которыми там столкнулись его дети. Своим опытом он поделился с «Лентой.ру».

Андрей Гронин переехал в Люксембург по работе. Ему понравилась эта страна, и он не исключает, что останется там навсегда. Однако поначалу и ему, и особенно его детям пришлось преодолевать языковые трудности.

Большинство жителей Люксембурга владеют только немецким или французским языками и не знают английского. При этом для получения гражданства необходимо знать люксембургский язык, а для окончания школы нужно освоить целых четыре языка.

В детском саду с детьми, как правило, общаются на люксембургском языке, также есть частные сады с общением на французском или английском языках. Обучение в младших классах ведется на немецком языке, с девяти лет школьники должны владеть французским, а с 11 — дополнительно учить еще один язык.

Старшим детям Гронина пришлось с нуля осваивать сразу два языка, что было очень непросто и для них самих, и для их люксембургских учителей. «Новорожденному сыну будет полегче, так как среда помогает, — рассказывает он. — Нам с женой тоже пришлось подучиться».

Люксембургская школьная система образования построена по подобию французской, которая известна своей строгостью. Очень похоже на русские или даже советские школы! Все эти прописи, которые тебе поправляют красной ручкой, плохие оценки за почерк, работа над ошибками, домашние задания с утра до вечера...

Ранее переехавшая из Ярославля в итальянский Бари россиянка рассказала, как ей приходилось зарабатывать деньги. Девушка была вынуждена сидеть с детьми, собирать черешню и «работать одновременно официанткой, посудомойкой, уборщицей и курьером за копейки».