Переехавший за границу россиянин рассказал об ожидавших его детей проблемах

Россиянин, перебравшийся за границу вместе с семьей, рассказал о проблемах, с которыми там столкнулись его дети. Своим опытом он поделился с «Лентой.ру».
Андрей Гронин переехал в Люксембург по работе. Ему понравилась эта страна, и он не исключает, что останется там навсегда. Однако поначалу и ему, и особенно его детям пришлось преодолевать языковые трудности.
Большинство жителей Люксембурга владеют только немецким или французским языками и не знают английского. При этом для получения гражданства необходимо знать люксембургский язык, а для окончания школы нужно освоить целых четыре языка.
В детском саду с детьми, как правило, общаются на люксембургском языке, также есть частные сады с общением на французском или английском языках. Обучение в младших классах ведется на немецком языке, с девяти лет школьники должны владеть французским, а с 11 — дополнительно учить еще один язык.
Старшим детям Гронина пришлось с нуля осваивать сразу два языка, что было очень непросто и для них самих, и для их люксембургских учителей. «Новорожденному сыну будет полегче, так как среда помогает, — рассказывает он. — Нам с женой тоже пришлось подучиться».
Ранее переехавшая из Ярославля в итальянский Бари россиянка рассказала, как ей приходилось зарабатывать деньги. Девушка была вынуждена сидеть с детьми, собирать черешню и «работать одновременно официанткой, посудомойкой, уборщицей и курьером за копейки».