Переехавший за границу россиянин назвал непригодившуюся там российскую привычку

Уроженец Омска, перебравшийся в Швейцарию, рассказал о российской привычке, которая не пригодилась ему за границей. Своим опытом он поделился с «Лентой.ру».

Иван уехал в Швейцарию в 2018 году, чтобы при поддержке организации Switzerland Global Enterprise и швейцарского кантона Во открыть онлайн-институт для фрилансеров. После переезда он обратил внимание на необычную пунктуальность швейцарцев.

Назначать встречи, переговоры принято за две, а то и за три недели, потому что рабочий календарь швейцарцев составляется заранее. Когда говорят «нам обязательно нужно увидеться в самое ближайшее время», по-швейцарски это значит «через два месяца» Иван переехавший в Швейцарию россиянин

По словам Ивана, такое отношение ко времени проявляется и в быту. Среди прочего, ему пришлось отвыкать ходить за продуктами в выходные, потому что по воскресеньям магазины закрыты. «Работать сверхурочно или в свой выходной в этой стране тоже не принято», — говорит он.

Ранее переехавшая из Ярославля в итальянский Бари россиянка рассказала, как ей приходилось зарабатывать деньги. Девушка была вынуждена сидеть с детьми, собирать черешню и «работать одновременно официанткой, посудомойкой, уборщицей и курьером за копейки».

