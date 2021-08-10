Переехавшая за рубеж россиянка назвала неприятную привычку иностранных врачей

Переехавшая в Китай россиянка назвала неприятную привычку местных врачей. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Анна Кузина мечтала о жизни в Китае с юности. Впервые она побывала в этой стране во время стажировки в университете в 2003 году, а позже вернулась и прожила там 14 лет. Однако некоторые особенности отношений между иностранцами неприятно удивили ее.

Россиянка рассказала, что в китайских поликлиниках кто угодно может войти в кабинет, даже если идет прием, а сами доктора могут принимать несколько человек одновременно.

«Дверь в кабинет врача нараспашку, все туда-сюда ходят, даже если принимают другого. У женского врача, помню, все было поставлено на конвейер: пациентки заходили практически одновременно, и их просто по кругу осматривали. Это было очень непривычно и неприятно», — призналась Кузина.

Кроме того, она добавила, что пациенты других врачей, которые узнавали, что на приеме иностранка, начинали заглядывать в кабинет, просто чтобы поглазеть на человека из другой страны.

Однако Кузина отметила, что с годами ситуация меняется, и теперь сами китайцы просят других пациентов не заходить в кабинет врача, пока идет прием. В основном, так ведут себя клиенты международных отделений клиник.

Ранее перебравшаяся за границу россиянка рассказала о трудностях в общении, с которыми она столкнулась в Великобритании. До переезда в Лондон Елена Садко получала отличные оценки по английскому языку и считала, что прекрасно его знает, но оказавшись за границей, она обнаружила, что почти не понимает британскую речь.

