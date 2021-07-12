Россиянка выучила английский, уехала в Лондон и встретила трудности при общении

Перебравшаяся за границу россиянка рассказала о трудностях в общении, с которыми она столкнулась в Великобритании. Ее историю опубликовала «Лента.ру».

До переезда в Лондон Елена Садко получала отличные оценки по английскому языку и считала, что прекрасно его знает. «То, что другие ученики делали в классе, было для меня чересчур легким, — вспоминает она. — К тому же, помимо школы, я посещала курсы английского языка».

Оказавшись за границей, Елена обнаружила, что почти не понимает британскую речь. Проблема, по ее словам, заключалась и в произношении, и в разнообразных английских акцентах. Женщина связывает это с тем, что в российских школах изучают американский, а не британский вариант языка.

Я и сейчас замечаю, глядя, чему учат мою племянницу, что здесь, в России, английский американизирован. Нас учат произносить букву R, растягивать букву Е в долгое «и-и-и», и так далее

Россиянка утверждает, что для освоения произношения стала смотреть британские телевизионные каналы с субтитрами. Через полгода проблема была решена. «В Англии все каналы с субтитрами, очень удобно учить язык, — говорит она. — Думаю, они это делают не столько для глухонемых, сколько для таких, как я. Англия же — очень интернациональная страна».

Ранее россиянин, переехавший в Китай, рассказал о проблемах, которые подстерегают иностранцев в этой стране. По его словам, китайская кухня, несмотря на свое разнообразие, придется по вкусу не всем россиянам из-за остроты и непривычности. Еще одной проблемой страны, как отметил мужчина, являются мошенники.