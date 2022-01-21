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Генпрокуратура сообщила о 20 делах по пыткам в саратовской тюремной больнице

Генпрокуратура: по пыткам заключенных в саратовской тюремной больнице возбуждено 20 дел

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Следственные органы возбудили 20 уголовных дел в связи с пытками заключенных в тюремной туберкулезной больнице Саратовской области. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Николай Винниченко, передает ТАСС.

По его словам, поводом для расследований стали итоги прокурорских проверок по жалобам осужденных и видеозаписи, опубликованные в интернете. Из данных Генпрокуратуры, 14 дел возбуждены по статье об изнасиловании, три дела — о превышении должностных полномочий, два — в связи с дезорганизацией деятельности колоний и одно — за халатность. Расследованием шести дел из указанных занимается центральный аппарат Следственного комитета России.

В 2021 году прокуроры вынесли 25 представлений директору ФСИН за нарушения в местах лишения свободы.

5 октября 2021 года в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице УФСИН России по Саратовской области. Затем появились и другие. По информации Gulagu.net, изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, которые якобы действовали по заданию сотрудников ФСИН и силовых структур.

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Любовь Ширижик
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