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Известный кинокритик Егор Беликов признался в избиении бывшей девушки

Кинокритик Егор Беликов об обвинениях экс-возлюбленной в абьюзе: я во всем признаюсь

Фото: Страница Егора Беликова в Facebook

Известный российский кинокритик Егор Беликов признался, что избил свою бывшую девушку — Ольгу Житпелеву. Он написал об этом в Facebook.

«Я во всем признаюсь. Я совершил ужасные вещи, я абьюзер и эмоциональный, и в том числе я применил физическое насилие к своей девушке. Обстоятельства не играют роли и в любом случае меня не оправдывают — это ничем нельзя оправдать», — заявил он. Так, он подтвердил обвинения, которые Житпелева опубликовала ранее.

Беликов попросил у экс-возлюбленной прощения и рассказал, что он решил посещать консультации для агрессоров, а также перевел 100 тысяч рублей в фонд по борьбе с насилием «Сестры». Житпелева написала заявление на кинокритика в полицию.

В ноябре 2021 года голливудский актер Уилл Смит рассказал о домашнем насилии в его семье. «Когда мне было девять лет, я видел, как мой отец так сильно ударил мою мать по голове, что она упала. Потом она плевалась кровью», — вспомнил артист. Смит подчеркнул, что из-за этого случая у него появилось желание отомстить отцу за жестокое обращение с матерью.

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Евгений Шульгин
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