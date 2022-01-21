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В Госдуме заявили о необходимости защитить граждан России в Донбассе

Спикер Володин: Госдума обсудит инициативу партии КПРФ о признании ДНР и ЛНР
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что необходимо искать решение по защите безопасности граждан России и соотечественников в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках Донбасса (ДНР и ЛНР).

По этой причине на следующей неделе в Госдуме пройдут консультации с руководителями фракций, чтобы обсудить инициативу партии КПРФ о необходимости признания ДНР и ЛНР. «Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный», — подчеркнул Володин.

Также спикер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, которые были приняты для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. «НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», — написал спикер.

Депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым в среду, 19 января, внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Как отмечают авторы обращения, действующие власти Украины «стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам, быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию жителей» Донецкой и Луганской областей.

Марина Совина
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