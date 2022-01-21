Мужчина устроился на новую работу и разрушил свой брак

Пользователь Reddit с ником dailybrood32 поделился историей, как разрушил свой брак из-за преданности работе. Мужчина рассказал, что из-за постоянных переработок и напряженного графика от него ушла жена.

Автор публикации уточнил, что начал встречаться с будущей женой восемь лет назад. Спустя несколько лет он устроился на новую работу с напряженным графиком. По словам мужчины, начальство уверяло, что в будущем его переработки окупятся.

«Я работал допоздна, работал на выходных, по праздникам и в отпуска, пока моя жена была сама по себе. Я все продолжал говорить ей, что это необходимо для нашего будущего и в конце концов принесет пользу», — поделился dailybrood32. Партнерша годами безуспешно упрашивала его уволиться, добавил юзер популярной платформы.

В 2021 году мужчина продолжал перерабатывать, так как руководители пообещали ему внушительные выплаты. По этой причине герой истории трудился каждые выходные. После свадьбы с женой он даже сократил свой медовый месяц, чтобы поскорее вернуться к работе. «Спустя четыре месяца после свадьбы моя жена ушла от меня, подведя к концу восемь лет наших отношений. Она сказала мне, что я всегда выбирал работу, и ей не понравилось, кем я стал», — пожаловался супруг.

Автор поста уточнил, что пытался отвлечься от расставания с помощью работы. Однако компания по итогу не выплатила ему обещанную премию и не повысила зарплату, в связи с этим позже мужчина уволился. Он выразил уверенность в том, что работа не стоила его отношений, и посоветовал читателям не повторять его ошибок. «[К черту] работу. Наслаждайтесь выходными. Деньги не купят вам счастье», — подытожил он.

В комментариях многие юзеры портала посочувствовали рассказчику. Некоторые из них признались, что также перерабатывают, но благодаря публикации задумались о переменах. «Мне 25, я женат и регулярно перерабатываю. Моя жена совсем недавно пожаловалась на это. Я отмахнулся от нее, но теперь пересматриваю ситуацию. Спасибо тебе, автор», — поделился один из пользователей.

Рассказчик позже обновил публикацию. Он добавил, что устроился на новую работу и нашел новую девушку, благодаря чему его жизнь налаживается.