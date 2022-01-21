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Порнозвезду выгнали из магазина за фотосессию в полуобнаженном виде

Порнозвезда Райли Рид снялась на фоне полок с товарами, задрав юбку мини-платья

Фото: @letrileylive

Порнозвезду и блогершу Райли Рид (Riley Reid) выгнали из магазина видеоигр за фотосессию в полуобнаженном виде на фоне полок с товарами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

30-летняя женщина снялась спиной к камере с распущенными волосами в розовом мини-платье с вырезом на спине. При этом она задрала юбку, полностью оголив свои ягодицы. «GameStop выгнали меня после того, как я сделала этот снимок», — подписала она пост, набравший почти 270 тысяч лайков. Выяснилось, что девушка воспользовалась маркетинговым ходом, чтобы сделать рекламу для упомянутой компании.

Подписчики принялись обсуждать фото в комментариях. «Я бы сопроводил тебя в свой офис и наказал», «Ты ведь не сделала ничего плохого», «Очень горячо», «Хорошая реклама», — высказывались они.

В июне 2021 года полную женщину выгнали из спортзала за торчащий из-под одежды живот. Блогерша с никнеймом @Shelby.bellz рассказала, что через 15 минут на беговой дорожке к ней подошел администратор и потребовал покинуть спортзал из-за короткого топа, который был надет на ней. По словам героини ролика, она заплакала от смущения и ушла.

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Карина Черных
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