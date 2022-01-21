В сети высмеяли фото Кендалл Дженнер в бикини и унтах на морозе

Пользователи сети высмеяли новое откровенное фото американской супермодели Кендалл Дженнер, сделанное на морозе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных снимках 26-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами в черном комплекте бикини и массивных меховых унтах длиной до колен. Ее запечатлели на улице посреди снега. Свой образ Дженнер дополнила солнцезащитными очками. Публикация набрала 9,2 миллиона лайков.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы и принялись шутить на тему ее образа в комментариях. «Это я, когда мне нужно сходить за продуктами, и я надеваю первые попавшиеся вещи», «Снежная королева», «Сфотографировалась и побежала за шубой», «Бабушка говорила: главное, чтобы ноги были в тепле», — писали они.

В декабре супермодель Эмили Ратаковски снялась в ушанке полуобнаженной. На фото знаменитость демонстрирует свою фигуру в слитном бархатном купальнике собственного бренда Inamorata Woman красного цвета с вырезом в области талии. Свой образ она дополнила объемной меховой шапкой-ушанкой бежевого цвета.