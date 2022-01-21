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Киев выделит четыре миллиона долларов на оборону города из-за России

Администрация Киева поддержала выделение 110 миллионов гривен на оборону города из-за РФ

Фото: Pixabay

Киевская городская государственная администрация (КГГА) поддержала программу «Защитник Киева», которая предусматривает выделение более 110 миллионов гривен (почти четыре миллиона долларов) на укрепление обороноспособности города из-за РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как заявил заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко, в условиях «продолжения вооруженной агрессии» со стороны России, высокой вероятности так называемого полномасштабного вторжения, большое значение приобретает выполнение мероприятий по организации военной службы, исполнение воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве.

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«В частности на это и направлены мероприятия, вошедшие в программу "Защитник Киева"», — заявил он.

Также указывается, что осуществление программы позволит оборудовать пункты постоянной дислокации для бригады сил территориальной обороны в каждом районе, обеспечить бригаду нужными учебно-тренировочными комплексами и имуществом и повысить готовность системы мобилизации города.

Кроме того, запланировано создание единого центра подготовки сил муниципальной безопасности, в том числе и бригады территориальной обороны. После подготовки резервистов и налаживания работы подразделений украинская столица будет иметь развитую и эффективно функционирующую отдельную бригаду территориальной обороны, которая будет готова выполнять задачи в течение суток.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия заплатит высокую цену, если решится на вторжение на Украину. Вашингтон готов применить санкции в случае эскалации конфликта. Американский лидер отметил, что любое перемещение российских вооруженных сил на Украину будет рассматриваться как вторжение и агрессия. Президент США рассказал, что Россию также ждут тяжелые последствия в случае применения невоенных мер против Киева.

Марина Совина
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