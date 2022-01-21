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Заразившегося коронавирусом Кличко заметили в ресторане

Заразившийся коронавирусом мэр Киева Кличко посетил ресторан без маски

Фото: @vitaliyklitschko

Мэра Киева Виталия Кличко, который ранее объявил, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, заметили в ресторане. Об этом пишет «Страна.ua».

Утром 21 января Кличко посетил заведение недалеко от своего дома. За столом он сидел без маски, у обслуживавшего его официанта маски также не было. За соседним столиком находились другие посетители. Из ресторана мэр отправился домой пешком в сопровождении охраны.

На вопросы подошедшего к нему журналиста Кличко заявил, что идет из больницы. Он добавил, что сдал тесты на коронавирус и «надеется на позитивный результат».

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18 января

Во время карантина Кличко не раз призывал киевлян соблюдать санитарные ограничения, отмечает издание. В городе появились плакаты с портретом мэра и с лозунгом «Досить шастать!» («Хватит шастать!»). Кроме того, была выпущена серия защитных масок с этой фразой.

17 января Кличко сообщил, что второй раз заразился COVID-19. Он отметил, что «вирус агрессивный и распространяется быстро». «Будьте осторожны, если вы общаетесь с большим количеством людей или посещаете общественные места», — подчеркнул мэр.

По последним данным, с начала пандемии на Украине заразились коронавирусом 3,8 миллиона человек, умерли почти 99 тысяч.

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София Сарджвеладзе
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