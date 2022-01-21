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Бренд представил маску для лица в виде колбасы

Компания Oscar Mayer совместно с брендом Seoul Mamas создала маски в виде мортаделлы

Фото: Oscar Mayer

Американская компания по производству мясных изделий Oscar Mayer представила покупателям маску с необычным дизайном. Фотографии появились на странице предприятия в Instagram.

Известно, что представители продуктового бренда совместно с корейской косметической маркой Seoul Mamas создали лимитированную коллекцию гидрогелевых масок для лица, которые выполнены в виде порезанной мортаделлы — вареной колбасы из Болоньи. Отмечается, что действие средства направлено на увлажнение кожи и борьбу с признаками старения.

Стоимость упомянутой маски, которая продается на платформе Amazon, составляет пять долларов (383 рубля), однако на данный момент товар полностью распродан. Создатели продукта подчеркнули, что при его разработке вдохновлялись детьми, которые вырезали в колбасе отверстия для глаз и рта, имитируя тем самым тканевую маску.

В июне австралийские студенты стали торговать масками для лица и заработали четыре миллиона рублей за день. Школьные друзья Мэнни Барбас и Джеймс Хашем выставили на продажу глиняные маски для лица собственного бренда Alya Skin и начали зарабатывать по 52 тысячи долларов ежедневно.

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Майя Пономаренко
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