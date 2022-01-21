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Лукашенко вышел к журналистам в брюках с генеральскими лампасами

Президент Лукашенко появился на брифинге в бушлате и брюках с генеральскими лампасами

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в город Лунинец Брестской области пообщался с журналистами, появившись перед ними в военной форме. Фотографию с брифинга, прошедшего на улице, публикует Telegram-канал «Пул Первого».

На снимке видно, что Лукашенко вышел к журналистам в бушлате с погонами, на которых вместо звезд размещен герб, каракулевой шапке-ушанке и брюках с генеральскими лампасами.

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Ранее белорусский лидер не раз появлялся на публике в военной форме. В конце ноября 2021 года он пришел на совещание в Министерство обороны в форме с нестандартными погонами, а на параде Победы 9 мая 2020-го появился в окружении военных при позолоченных погонах.

Александр Лукашенко имеет звание подполковника запаса. Награжден орденами Александра Невского (Россия), «За заслуги перед Отечеством» II степени (Россия), орденом Республики (Молдавия), Большой лентой ордена Республики Сербия и другими.

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Варвара Кошечкина
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