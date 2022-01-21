Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков ответил на вопрос об обсуждении локдауна в Москве

Песков: Путин и Собянин не обсуждали введение локдауна в Москве

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин не обсуждали введение локдауна в столице. Его слова в пятницу, 21 января, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что опыт работы в условиях пандемии позволяет Москве не акцентироваться на таких мерах.

20 января сообщалось, что Собянин доложил Путину о ситуации с омикроном в столице, работе системы здравоохранения, а также о мерах, которые принимаются в связи с вероятными пиковыми нагрузками на нее.

По данным оперативного штаба на 21 января, в России за сутки выявлено 49 513 новых случаев коронавируса. Общее число заражений за все время пандемии достигло 10 987 774.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В России выявили 49 513 случаев коронавируса
Российский инфекционист предрек становление COVID-19 сезонным ОРВИ
Участникам фотосессии с полуголой девушкой у мечети предъявили обвинение
В Женеве начались переговоры представителей России и США
Застрявшая в гостях у мужчины девушка решила выйти за него замуж
Сын Куравлева рассказал об изменении состояния госпитализированного отца
В МИД уличили НАТО в бесцеремонном давлении на Швецию и Финляндию
Рябков назвал срок ответа США на предложения России по гарантиям безопасности
Российский блогер-карлик Хасбик появился в рекламе KFC
В МИД прокомментировали возможность участия США в «нормандском формате»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter