Песков ответил на вопрос об обсуждении локдауна в Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин не обсуждали введение локдауна в столице. Его слова в пятницу, 21 января, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что опыт работы в условиях пандемии позволяет Москве не акцентироваться на таких мерах.

20 января сообщалось, что Собянин доложил Путину о ситуации с омикроном в столице, работе системы здравоохранения, а также о мерах, которые принимаются в связи с вероятными пиковыми нагрузками на нее.

По данным оперативного штаба на 21 января, в России за сутки выявлено 49 513 новых случаев коронавируса. Общее число заражений за все время пандемии достигло 10 987 774.