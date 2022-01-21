Песков ответил на вопрос об обсуждении локдауна в Москве
Песков: Путин и Собянин не обсуждали введение локдауна в Москве
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин не обсуждали введение локдауна в столице. Его слова в пятницу, 21 января, приводит ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что опыт работы в условиях пандемии позволяет Москве не акцентироваться на таких мерах.
20 января сообщалось, что Собянин доложил Путину о ситуации с омикроном в столице, работе системы здравоохранения, а также о мерах, которые принимаются в связи с вероятными пиковыми нагрузками на нее.
По данным оперативного штаба на 21 января, в России за сутки выявлено 49 513 новых случаев коронавируса. Общее число заражений за все время пандемии достигло 10 987 774.