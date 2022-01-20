Собянин доложил Путину о ситуации с омикроном в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с омикроном в столице, работе системы здравоохранения, а также о мерах, которые принимаются в связи с вероятными пиковыми нагрузками на нее. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Встреча градоначальника и главы государства была анонсирована ранее представителем Кремля.

«В ходе закрытой части беседы с президентом мэр Москвы подробно информировал его о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма омикрон», — сказал Песков.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве выявили 11 557 случаев коронавируса, что является рекордным значением с начала пандемии. Общее число заболевших с за все время пандемии в столице достигло 2 124 927.