Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Собянин доложил Путину о ситуации с омикроном в Москве

Дмитрий Песков: мэр Собянин доложил о ситуации с омикроном в Москве президенту Путину

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с омикроном в столице, работе системы здравоохранения, а также о мерах, которые принимаются в связи с вероятными пиковыми нагрузками на нее. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Встреча градоначальника и главы государства была анонсирована ранее представителем Кремля.

«В ходе закрытой части беседы с президентом мэр Москвы подробно информировал его о ситуации с распространением в Москве новой волны коронавируса, связанной с появлением нового штамма омикрон», — сказал Песков.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве выявили 11 557 случаев коронавируса, что является рекордным значением с начала пандемии. Общее число заболевших с за все время пандемии в столице достигло 2 124 927.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на обращение коммунистов о признании ДНР и ЛНР
Кассационный суд отклонил жалобу Навального на приговор за клевету на ветерана
Назван способ навести чистоту в доме всего за 15 минут
В ЦРУ нашли объяснения возникновения «гаванского синдрома» у дипломатов
Девушка уличила жениха в измене и собрала необычные способы вычислить неверность
Полиция Британии задержала причастных к захвату синагоги в Техасе
Россиян предостерегли от ношения тканевой маски для защиты от омикрона
В Северной Корее намекнули на возобновление ядерных испытаний
Доказана эффективность «Спутника V» против штамма омикрон
Джона Малковича отказались заселять в отель из-за ковидного паспорта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter