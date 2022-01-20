В Москве выявили рекордное с начала пандемии число заболевших COVID-19

В Москве за прошедшие сутки выявили рекордные с начала пандемии 11 557 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в столице достигло 2 124 927. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг, 20 января, на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 19 января, в городе зарегистрировали 8 795 пациентов с COVID-19.

За 24 часа в Москве скончались 70 человек, 2307 горожан были выписаны из больниц после прохождения лечения от коронавируса.

По всей России за прошедшие сутки зарегистрировали 38 850 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 10 899 411.