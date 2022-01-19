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В Москве впервые с июня выявили 8795 случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 8 795 случаев заражения COVID-19, это максимум с 19 июня

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В Москве за сутки выявили 8 795 случаев заражения COVID-19, это максимум с 19 июня 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в среду, 19 января.

При этом, по сведениям московского оперштаба, уровень госпитализаций в городе не растет.

Днем ранее, 18 января, в столице было зарегистрировано 8 342 случая заражения.

За сутки число летальных исходов в Москве возросло на 71.

Количество выздоровевших за минувшие сутки в столице выросло на 1 997, до 1 913 326. По информации оперштаба, в настоящее время продолжают лечение в городе 161 960 человек.

Всего же в России за сутки выявили 33 899 новых случаев коронавируса — это максимум с 27 ноября 2021 года.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (8795), Санкт-Петербурге (4382) и в Московской области (2626).

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Анна Щербакова
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