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В Москве впервые с октября выявили более 8 тысяч новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 8342 новых случая коронавируса, это максимум с 28 октября

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве впервые с октября 2021 года за сутки выявили более 8 тысяч — 8342 — новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 18 января.

Днем ранее, 17 января, в столице было зафиксировано 7529 новых заражений. Таким образом, антирекорд по приросту заболеваемости COVID-19 обновляется в городе второй день подряд.

За 24 часа в Москве 821 человек был госпитализирован, скончались 69 пациентов. Еще 1838 человек были выписаны из больниц после прохождения лечения от коронавируса.

По всей России за прошедшие сутки зарегистрировали 31 252 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 10 865 512.

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Евгения Куликова
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