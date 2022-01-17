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В Москве впервые с октября выявили более 7 тысяч новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 7529 новых случаев коронавируса, это максимум с октября

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Москве впервые с октября 2021 года за сутки выявили более 7 тысяч — 7529 — новых случаев коронавируса. Таким образом, в городе снова обновился антирекорд по приросту заболеваемости COVID-19 с начала 2022 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 17 января.

Днем ранее, 16 января, в столице было зафиксировано 6480 новых заражений.

За 24 часа госпитализировали 736 горожан, скончались 67 пациентов. 1805 человек были выписаны из больниц после прохождения лечения от коронавируса.

По всей России за прошедшие сутки зарегистрировали 30 726 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 10 834 260.

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Евгения Куликова
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