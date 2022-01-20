Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 января, проведет рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Сергей Семенович [Собянин] расскажет о [делах] московских, о положении дел в Москве», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Владимир Путин вечером также примет участие в международном телефонном разговоре.

Ранее в среду, 19 января, Песков анонсировал совещание президента России с правительством по ситуации с COVID-19. Оно пройдет на следующей неделе, уточнил он.