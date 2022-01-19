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Анонсировано совещание Путина с правительством по ситуации с COVID-19

Песков: Путин обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом на следующей неделе
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудит с правительством ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на следующей неделе. Совещание анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 19 января, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что разработанный правительством план по борьбе с распространением омикрон-штамма коронавируса был представлен Путину.

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Евгения Куликова
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