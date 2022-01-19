Анонсировано совещание Путина с правительством по ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин обсудит с правительством ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на следующей неделе. Совещание анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 19 января, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что разработанный правительством план по борьбе с распространением омикрон-штамма коронавируса был представлен Путину.