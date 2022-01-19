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Онищенко оценил необходимость введения локдауна из-за омикрона

Онищенко: локдаун в России из-за омикрон-штамма коронавируса вводить не нужно

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Локдаун в России из-за омикрона вводить не нужно, но необходимо вакцинировать больше людей. Так ситуацию с распространением нового штамма коронавируса оценил заслуженный врач, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Его слова в среду, 19 января, приводит ТАСС.

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Специалист призвал «не истерить» на эту тему, тщательно выявлять очаги заболевания и принимать определенные меры. По мнению Онищенко, самое главное — своевременно проводить вакцинацию и повторную вакцинацию.

«Тот иммунитет, который мы приобрели при вакцинации, он работает, поэтому сейчас нужно сосредоточиться на охвате вакцинацией и ревакцинацией, потому что мы отстаем безнадежно», — отметил эпидемиолог.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявили 33 899 новых случаев коронавируса — это максимум с 27 ноября 2021 года. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 899 411.

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Евгения Куликова
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