Онищенко оценил необходимость введения локдауна из-за омикрона

Локдаун в России из-за омикрона вводить не нужно, но необходимо вакцинировать больше людей. Так ситуацию с распространением нового штамма коронавируса оценил заслуженный врач, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Его слова в среду, 19 января, приводит ТАСС.

Специалист призвал «не истерить» на эту тему, тщательно выявлять очаги заболевания и принимать определенные меры. По мнению Онищенко, самое главное — своевременно проводить вакцинацию и повторную вакцинацию.

«Тот иммунитет, который мы приобрели при вакцинации, он работает, поэтому сейчас нужно сосредоточиться на охвате вакцинацией и ревакцинацией, потому что мы отстаем безнадежно», — отметил эпидемиолог.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявили 33 899 новых случаев коронавируса — это максимум с 27 ноября 2021 года. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 899 411.