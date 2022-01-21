Лукашенко заявил о неадекватном поведении властей Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неадекватном поведении украинских властей, передает БЕЛТА.

«Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит, и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ», — заявил Лукашенко 21 января на совещании по укреплению военной безопасности в Брестской области.

По его словам, белорусы с болью в сердце наблюдают за тем, что происходит на Украине. «Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, порой ведет себя непредсказуемо и неадекватно. На этот случай — непредсказуемости, неадекватности, — и на случай, не дай Бог, военных действий нам надо определяться», — сказал Лукашенко и призвал «надежно защитить» границу между двумя странами.

Отношения Киева и Минска испортились в 2020 году. В Белоруссии были задержаны бойцы российской частной военной компании, которых обвинили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. Выяснилось, что некоторые из них являются гражданами Украины и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, но задержанные вернулись в Россию.

Минск, в свою очередь, обвинял власти Украины в причастности к организации массовых протестов, которые охватили Белоруссию после того, как ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах.