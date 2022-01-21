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В РАН спрогнозировали окончание вспышки заболеваемости из-за омикрона в России

Вирусолог Лукашев: история с омикрон-штаммом в России закончится к 1 марта

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Распространение омикрон-штамма коронавируса закончится к 1 марта. Такую дату окончания вспышки COVID-19 спрогнозировал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует ТАСС.

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«Первого марта вся история уже будет закончена с омикроном. Она так быстро развивается, что 1 марта, скорее всего, мы будем оглядываться назад на эту историю как на давно пришедшую», — сказал Лукашев.

Он подчеркнул, что период подъема заболеваемости из-за распространения нового варианта коронавируса в других странах продолжается не больше двух недель.

Ранее вирусолог Виталий Зверев спрогнозировал появление легких штаммов коронавируса и спад пандемии COVID-19. По его словам, так происходило всегда, это ожидаемо. Специалист подчеркнул, что неправильно называть омикрон последней стадией развития вируса.

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Анастасия Шейкина
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