Персонажей в рекламе конфет M&M’s решили сделать более современными

Американская компания Mars решила сделать персонажей в рекламе конфет M&M’s более современными и инклюзивными. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«Обновление бренда M&M’s отражает более современный подход к обликам наших любимых персонажей, а также более тщательную проработку их личностей с тем, чтобы подчеркнуть важность самовыражения», — отметили в Mars.

Компания надеется создать мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним, а общество в будущем станет более инклюзивным.

Как сообщает телекомпания NBC, цвет рук и ног персонажей-конфет изменится, если раньше он был телесным, то сейчас дизайнеры сделали его практически белым. Также поменяется обувь женского персонажа, зеленой конфеты. Сапоги на высоких каблуках сменят на кроссовки, а у коричневой конфеты туфли получат более низкий и комфортный каблук.

Как отметила представитель Mars Джейн Хванг, эти персонажи станут «силой, поддерживающей женщин». Также изменятся голоса и характеры, они станут более доброжелательными и объединяющими. Кроме того, при обращении к героям M&M’s не будут применяться обращения, указывающие на их половую принадлежность.

Ранее сотрудники американской корпорации Apple объявили о проведении забастовки и призвали людей отказаться от покупки продукции компании в знак протеста против условий труда. Работниками , которые недовольны условиями труда, дискриминацией по расовым, гендерным признакам в компании, был создан сайт, где они выкладывают отчеты о различных нарушениях, а также открытые письма к руководству корпорации. Они требуют от руководства компании обеспечить оплачиваемый больничный, надлежащую психологическую помощь, а также уважительную рабочую обстановку.

