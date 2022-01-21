Мужчина нашел в реке послание в бутылке из прошлого века

Житель австралийского острова Кинг обнаружил отправленное 25 лет назад послание в бутылке и разыскал автора письма благодаря соцсетям. Об этом сообщает UPI.

Марти Монсон нашел в реке Си Элефант письмо в бутылке. В выцветшем от времени послании, датированном 14 июня 1996 года, было указано имя Марк Бартон. Кинувший бутылку в реку человек просил нашедшего послание отыскать его.

«В сообщении была указана пара телефонных номеров, но они такие старые, что дозвониться мне не удалось», — пояснил мужчина. Монсон написал сообщение о находке на доску объявлений острова в Facebook. Он приложил фотографии бутылки и лежавшей в ней записки из прошлого века. Сестра и мать Бартона увидели это сообщение и рассказали о нем Марку.

Бартон был весьма удивлен, когда они показали ему опубликованные в соцсетях фотографии бутылки, которую он вместе с другом 25 лет назад бросил в реку. «Это из разряда тех вещей, которые делаешь в детстве и не думаешь, что из этого что-то выйдет», — подчеркнул он.

Монсон тоже был поражен, когда получил сообщение от Бартона по поводу его поста. Он пошутил, что в бутылке не хватало только одного — карты сокровищ.

Ранее в январе сообщалось, что жители ирландского города Белфаст во время прогулки на пляже нашли в бутылке письмо из Минска, которое за три года проплыло 5000 километров.