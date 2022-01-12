Письмо в бутылке от ребенка из Минска проплыло пять тысяч километров за три года

Жители ирландского города Белфаст во время прогулки на пляже нашли письмо в бутылке, которое за три года проплыло пять тысяч километров, и решили разыскать отправителя. Об этом сообщает Donegal Daily.

Рита Симмондс и Киран Мэррон гуляли на пляже и нашли в песке стеклянную бутылку, в которой находилась записка и два доллара. Пара аккуратно открыла бутылку и узнала, что послание написал 11-летний ребенок Саша. Автор послания рассказывал, как три года назад бросил бутылку в море в американском городе Оушен-Сити, штат Мэриленд. В записке был указан телефонный номер, но он оказался отключен.

Симмондс и Мэррон решили продолжить поиск онлайн. Они узнали, что Саша — мальчик из Минска, который когда-то жил в Мэриленде. Предположительно, он мог вернуться на учебу в Европе. Оказалось, что у журналиста газеты города Балтимор в штате Мэриленд есть друг, который знает родителей Саши. Симмондс и Мэррон рады, что их поиски продвигаются, и теперь надеются связаться с мальчиком по видеосвязи.

«Наверное, все эти годы он гадал, что произошло с бутылкой», — предположила Симмондс. Она рассказала, что вместе с Мэрроном часто гуляет по пляжам, но они никак не ожидали, что их новогодняя прогулка примет такой оборот. Раньше пара находила на пляже только окаменелости.

Ранее сообщалось, что семья из Уэльса нашла в реке в бутылке написанное школьниками более 30 лет назад послание, которое за это время преодолело 10 километров. Сначала валлийцы подумали, что найденная ими пластиковая бутылка — это мусор, и подобрали ее, чтобы выбросить в мусорный контейнер, но затем они увидели внутри записку.

