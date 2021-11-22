Семья нашла написанное школьниками более 30 лет назад послание в бутылке

Мать с сыновьями в Уэльсе нашли в реке написанное в 1985 году послание от школьников

Семья из Уэльса нашла в реке написанное более 30 лет назад школьниками послание в бутылке, которое за это время преодолело 10 километров. Об этом сообщает издание Daily Post.

Кэт Гибберт и ее сыновья Рован и Стеффан гуляли по берегу реки Клвид в валлийском графстве Денбишир и увидела бутылку, застрявшую в ветвях у берега реки. Сначала валлийцы подумали, что найденная ими пластиковая бутылка — это мусор, и подобрали ее, чтобы выбросить в мусорный контейнер. Но затем они увидели внутри записку.

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«Мы были очень взволнованы, когда увидели бумажку и поняли, что это послание. Детская мечта сбылась, и мои дети не могли дождаться, когда смогут открыть ее и посмотреть, что внутри», — сказала мать.

Вернувшись домой, они извлекли записку из бутылки и обнаружили, что письмо было отправлено школьниками из города Престатин 4 декабря 1985 года. Оно было написано на двух языках: английском и валлийском и хорошо сохранилось.

Авторы письма указали, что шли вдоль Клвидаи и бросили бутылку в лесу в районе деревни Клокаеног. «Будьте любезны отправить письмо или позвонить по номеру 3019, чтобы сообщить, что нашли его», — говорилось в сообщении.

Помимо указанной даты, имелись и другие признаки того, что письмо написано давно. Указанный в письме телефонный номер состоял из четырех цифр. Количество цифр в телефонных номерах Великобритании начало меняться на пяти- и шестизначные в 1980-х годах. Дети также указали, что они в «стандартах три и четыре», то есть учатся в пятом и шестом классах, если выражаться современным языком.

Гибберт призналась, что находка заставила ее задаться вопросом, где бутылка находилась все эти годы. Она отметила, что ее сыновья отчаянно пытаются связаться с отправителями. «Я опубликовала информацию о бутылке в соцсетях, чтобы найти кого-то, кто мог отправить ее тогда. Было бы здорово узнать больше об этой истории», — отметила британка.

Ранее сообщалось, что отправленное парой канадцев из США послание в бутылке за шесть лет преодолело 3,8 тысячи километров и было найдено семьей из Португалии. Его нашла семья, гулявшая по пляжу с собакой.

