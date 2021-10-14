Мужчина получил брошенное им самим в море 24 года назад послание в бутылке

Мужчина нашел письмо в бутылке, которое отправил, когда ему было шесть лет

Житель Манчестера, Великобритания, получил послание в бутылке, которое сам бросил в море 24 года назад, когда ему было шесть лет. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Алекс Меллинг рассказал, что листал ленту местного сообщества в Facebook и внезапно увидел пост, в котором упоминалось его имя.

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В посте мужчина по имени Рекс Уинтер написал, что этим летом его дети нашли письмо в бутылке на «отдаленном острове в Шотландии». По его словам, послание выглядело старым и, судя по всему, было написано ребенком. В письме упоминалось лишь имя Алекс и адрес — Гилберт-стрит, 27, Хиндли. Уинтер сказал, что его дочь отправила по этому адресу письмо, но не получила ответа. Он предположил, что Алекс мог переехать, и в доме теперь никто не живет. «Уж не знаю, пять лет этой бутылке или 30, но я уверен, Алексу было бы интересно, что с ней стало», — заключил он и отметил, что хотел бы, чтобы отправитель получил послание обратно.

Меллинг связался с Уинтером, что очень порадовало его детей. В итоге письмо в бутылке переслали отправителю. В посылку вложили еще и бутылку виски Jack Daniels. Меллинг добавил, что смутно помнит, как бросал бутылку в море, но не может уточнить, где это было.

Ранее сообщалось, что девочка из американского штата Гавайи нашла послание в бутылке, которое было отправлено 37 лет назад. Девятилетний ребенок был уверен, что нашел сокровище, родители же отнеслись к находке скептически и решили, что это обыкновенный мусор.