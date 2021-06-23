Письмо в бутылке нашли и дописали шесть раз за восемь лет

Послание в бутылке от пары, которая в 2013 году поженилась в американском городе Паулсбо, штат Вашингтон, за восемь лет нашли шесть человек. Об этом сообщает издание Kitsap Daily News.

Осенью прошлого года Маркус Раннала (Markus Rannala) прогуливался на пляже Уиканинниш-Бич на острове Ванкувер в Канаде и нашел послание в бутылке. Ее бросили в воду в гавани Рош на острове Сан-Хуан в американском штате Вашингтон в 2013 году Джози (Josie) и Джаред МакКэй (Jared McKay).

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В написанном ими сообщении говорилось: «Сейчас у нас медовый месяц. Мы поженились 17 августа 2013 года в Паулсбо, а медовый месяц провели в гаванях Рош и Фрайдей. Мы с мужем надеемся, что кто-нибудь найдет эту бутылку и порадуется приключению. Пожалуйста, напишите нам на электронную почту, мы будем рады!»

Позже бутылку находили еще около пяти человек. Все они дополняли сообщение и отправляли ее в дальнейший путь. Они сообщали о месте находки и поздравляли пару со свадьбой. Большинство из них были рыбаками.

«Какая классная идея! Поздравляю вас! Мы выловили эту бутылку в Порт-Ренфрю в канадской провинции Британская Колумбия в воскресенье, 1 сентября 2013 года. Это первое, что попалось в наши сети. Может быть, она принесет нам удачу!» — говорилось в одном сообщении. Другие послания датированы концом 2013 года.

Канадец тоже оставил послание: «Нашел в песке на Уик-бич. Копии сделаны и направлены (по-видимому) счастливой паре. Я отдал оригинал шкиперу, чтобы он бросил его в море, и бутылка продолжила свой путь».

Раннала попытался связаться с парой, но ему никто не ответил.

Ранее сообщалось, что подросток из Португалии нашел послание в бутылке, преодолевшее Атлантический океан. Бутылка преодолела около 3,8 тысячи километров.