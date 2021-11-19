Послание в бутылке преодолело 3,8 тысячи километров за шесть лет

Отправленное парой канадцев из США послание в бутылке за шесть лет преодолело 3,8 тысячи километров и было найдено семьей из Португалии. Об этом сообщает CBC.

В феврале 2015 года Бриджитт Дорксен и ее муж Уоррен из канадского города Моррис, провинция Манитоба, отдыхали в американском городе Майами, штат Флорида. Во время отпуска Уоррен решил бросить в океан письмо в бутылке.

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Уоррен взял бутылку вина, оставшуюся с прошлого вечера, и пара отправилась на пляж. Там он попросил жену написать записку и положить ее в бутылку. В тексте записки Бриджитт попросила нашедшего послание связаться с ней. К посланию она приложила визитную карточку и два доллара США. Женщина положила все перечисленное в бутылку, и пара бросила ее в море. Муж и жена наблюдали за посланием до тех пор, пока оно не скрылось из вида.

За прошедшее с тех пор время бутылка преодолела Атлантический океан и оказалась на побережье острова Порту-Санту в Португалии. Там ее нашли Лиза Дзирзак-Виейра и ее муж Марко во время прогулки по пляжу с дочерью и собакой. Женщина сняла на видео, как они вскрыли бутылку и обнаружили внутри записку. Затем она отправила письмо на указанный в послании адрес электронной почты.

Дорксен увидела сообщение, когда утром проверяла почту на мобильном телефоне. В теме письма было указано: «Бриджитт и Уоррен послание в бутылке». Сначала она даже не поняла, о чем речь, а потом вспомнила о брошенном ими в море послании. Канадка закричала от неожиданности, а затем рассказала о письме мужу. «Нас охватили эмоции. Мы были счастливы, и у нас навернулись слезы на глаза. Это было невероятно», — рассказала канадка.

Дзирзак-Виейра считает, что найти бутылку им было уготовано судьбой. «Все в жизни происходит не случайно. Может быть, однажды мы встретим их, и они станут нашими лучшими друзьями», — сказала она. Дорксен и ее муж надеются однажды поехать в Португалию, чтобы посетить то место, где было найдено их сообщение, и, возможно, встретиться с людьми, которые обнаружили его.

Ранее житель американского штата Техас во время охоты на Аляске нашел брошенное в море 44 года назад послание в бутылке и разыскал отправителя. Послание оказалось простым воспоминанием из жизни мальчика.