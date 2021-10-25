Мужчина получил брошенное им в море 44 года назад послание в бутылке

Житель американского штата Техас во время охоты на Аляске нашел брошенное в море 44 года назад послание в бутылке и разыскал отправителя. Об этом сообщает сайт телеканала Wave 3.

Охотник Джек Сах обнаружил бутылку на пляже и сначала принял ее за мусор. Присмотревшись, он заметил послание внутри. Это было письмо, напечатанное на печатной машинке, судя по подписи, в 1977 году 11-летним Бутчем Циммерманом.

Американец сообщил, что послание немного отсырело, но в целом хорошо сохранилось. Он забрал бутылку и высушил ее содержимое, а затем аккуратно извлек и прочитал. Послание Циммермана оказалось простым воспоминанием из жизни мальчика. В нем рассказывается о том, как его отец был военным, а мать — безработной. У мальчика была собака — метис немецкой овчарки колли по кличке Рекс. Также он писал о сестрах — Марси и Лизе.

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Сах решил попробовать найти семью автора. «Через Facebook и интернет я нашел несколько телефонных номеров и писал их владельцам сообщения с вопросом, не их ли это письмо. Люди очень удивлялись», — отметил мужчина.

Среди тех, с кем он переписывался, оказался и автор письма. Сначала Циммерман подумал, что с ним пытается связаться мошенник. «Я читал письмо и думал: "Никто больше не мог знать имена моей семьи, и у меня действительно была собака по кличке Рекс, и я сидел на корме"», — отметил он. Автор письма заявил, что хорошо помнит тот день, когда написал его, хотя это было 44 года назад.

Брат и сестры были впечатлены тем, что послание сохранилось, учитывая, что прошло много времени, а побережье острова Кадьяк весьма каменистое, и бутылка могла разбиться.

Циммерман был единственным мальчиком в семье, и все время старался проводить с отцом. Они любили кататься на лодке, во время одной из таких прогулок он и отправил письмо в бутылке. В итоге мальчик пошел по стопам отца и стал военным летчиком. За время службы он успел посмотреть мир, а в какой-то момент даже служил в родной Аляске. После службы мужчина стал пожарным.

В итоге Сах отправил бутылку Циммерману по почте и попросил скинуть ему фотографию семьи, воссоединившейся с посланием.

Ранее сообщалось, что житель Манчестера, Великобритания, получил послание в бутылке, которое сам бросил в море 24 года назад, когда ему было шесть лет. Его нашли дети на «отдаленном острове в Шотландии».